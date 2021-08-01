محافظ القاهرة يتفقد حريق عزبة خيرالله (صور)

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، الحريق الذى شبّ بهيش مطلع عزبة خيرالله أمام نادى طلائع الفرسان بحي مصر القديمة بقطعة أرض فضاء وامتد الحريق إلى بعض العقارات دون إصابات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة عزبة خير الله وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

كيفية تعامل الحماية المدنية مع الحرائق

_ تقديم الإغاثة للمتضررين في حالات الطوارئ.

_ إعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدنىة

_تنظيم قواعد ووسائل السلامة والأمن الصناعي.

_ مكافحة الحرائق وإطفائها وأعمال الإنقاذ والإسعاف.

محافظ القاهرة يتابع حريق عزبة خيرالله

_ إنشاء غرف عمليات ومراكز الدفاع المدني ووضع المواصفات العامة للمخابئ والإشراف عليها لوقاية السكان.

_إحداث وإعداد تشكيلات الدفاع المدني من مختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازمة.

_تخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارث.

_إعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تهدف إلى تحقيق السلامة وتجنب الكوارث وإزالة آثارها بما في ذلك تقديم الإعانات النقدية أو سواها.

استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدفاع المدني

_تنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في حالات الطوارئ

محافظ القاهرة يتابع حريق عزبة خيرالله

وبما أن تأمين الحماية والمساعدة للسكان في مواجهة الكوارث والمخاطر مهمة تقع على عاتق الدولة، المتمثلة في مرافقها العمومية، والتي تشكل العمود الفقري لأعمال المرافق العمومية، فإنها مهمة تقع على الحماية المدنية التي تعد من بين المرافق العامة في الدولة فالحماية المدنية تعمل من اجل حماية الأرواح والممتلكات والبيئة وتهدف إلى توعية الأفراد بمهام الأجهزة الوطنية للحماية المدنية من أهم مهام الحماية المدنية

_ دراسة القواعد والإجراءات الأمنية المطبقة في مجال الحماية المدنية ضد كل أخطار الحريق والفزع وما ينجر عنهما في مختلف أنواع المؤسسات الصناعية والمستقبلة للجمهور، ومراقبة تنفيذ ذلك_

محافظ القاهرة يتابع حريق عزبة خيرالله

_الوقاية من الأخطار الصناعية و التكنولوجية الكبرى.

_ مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية.

حماية الشواطئ و مناطق الاستجمام

_الأمن الحضري من مختلف الحوادث (حرائق، انفجار، فيضانات،...الخ).

الحوادث المنزلية بجميع أنواعها

_حوادث الطرقات والسكك الحديدية.

_الإعلام و التحسيس لمختلف أنواع الحوادث

_ تنفيذ وتنسيق مخططات الإسعاف في حالة حدوث كوارث كبرى وما إلى ذلك

محافظ القاهرة يتابع حريق عزبة خيرالله

محافظ القاهرة يتابع حريق عزبة خيرالله

محافظ القاهرة يتابع حريق عزبة خيرالله