النيابة تعاين حريق إسطبل عنتر بمصر القديمة

انتقل فريق من نيابة مصر القديمة، إلى معاينة حريق إسطبل عنتر بمصر القديمة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق وحصر الخسائر.

وقررت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن الحريق طال معهد أزهري وعددا من المنازل، وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخلفات بمنطقة إسطبل عنتر بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.