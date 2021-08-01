سيدة تتهم زوجها بمحاولة قتلها في المرج

بإستخدام سكين

استمعت نيابة المرج اليوم الأحد لأقوال سيدة تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض محدثًا لها عدة إصابات بمختلف أنحاء جسدها لمطالبتها بحقوقها الشرعية قبل إتمام الطلاق بينهم.

وقالت “إ.ع “بأن بينها وبين زوجها خلافات كثيرة استمرت لمدة سنة ونصف وانتهت بالاتفاق على الطلاق، لكنه رفض إعطائها حقوقها المالية ومنقولاته وعندما تحدث المشاجرة بينهما محاولة الحصول على حقوقها، قام بحمل سلاح أبيض ”سكين" محاولا قتلها وأحدث لها عدة إصابات بالغة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم زوجها بمحاولة قتلها باستخدام آلة حادة وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.