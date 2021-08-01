محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل بالمنطقة السفلية بمشروع تطوير الكورنيش

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة السفلية من كورنيش النيل بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش، بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتطوير الجزء العلوي من المنطقة بطول 5 كم.

وذلك بحضور المهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق والنقل، والعميد عماد الدين عبدالسميع، المستشار العسكري للمحافظة، اللواء وليد البيلي رئيس المدينة، والمسئولين القائمين على أعمال تنفيذ المشروع.

سير العمل بالمنطقة السفلية بمشروع تطوير الكورنيش

وناقش محافظ بنى سويف الموقف التنفيذي لسير العمل في المشروع الجاري تنفيذه بطول 1.5 كم في المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، حيث تتم حاليًا أعمال تنسيق وتجميل الموقع العام لاند سكيب، والانتهاء من تشطيب بوابات الصعود والنزول وعمل وتركيب الإنترلوك أمام البوابات والرخام بالممشى ومقاعد لجلوس المواطنين وتجهيز رامبات للتيسير على ذوي الإعاقة.

وجارٍ العمل في أعمال المرافق، بجانب الانتهاء من أعمال تسوية اللاند سكيب وصبها بالخرسانة وأعمال النافورة المقرر إنشاؤها بالممشى، وتركيب واجهات المحلات، فيما يجرى العمل في وضع طبقة الأساس لأماكن انتظار السيارات باركينج وتشطيب الحمامات، وتركيب الإطار الحديدي للممر "لسان" داخل النيل وغيرها من الأعمال.

سير العمل بالمنطقة السفلية بمشروع تطوير الكورنيش

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش يتم تنفيذه على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من تطوير الجزء العلوي بمنطقة طريق الكورنيش، وشمل التطوير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق، وأعمدة إنارة ديكورية وجزيرة وسطى وغيرها، ضمن مشروع شامل لتطوير الكورنيش بالكامل (علوي وسفلي)، وتحويله لمنطقة ومتنفس حضاري يقدم خدمات متكاملة لأهالي المحافظة.

وشهد محافظ بنى سويف، صباح اليوم، الجزء الأول من الملحمة الوطنية، والتي نظمها مركز النيل للإعلام بالتعاون مع جامعة بني سويف لعرض سير أعلام وأبطال عظماء بني سويف من خلال عرض مسرحي غنائي "أوبريت.. حتى لا ننسي"، وذلك في إطار البرنامج الوطني الوقائي لمكافحة الإرهاب والتطرف فكريًا.