محافظ القاهرة: عمل كشف لجميع مرافق البنية التحتية لمنطقة القاهرة التاريخية

عقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وحضور الدكتورة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالي لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية إلى أنه تم عمل كشف لجميع مرافق البنية التحتية للمنطقة (مياه وصرف وكهرباء وتليفونات) عن طريق مركز معلومات شبكات المرافق تمهيدا لتطويرها.

وناقش الاجتماع الخطط التنفيذية والبرنامج الزمني لمشروع التطوير، وعملية التنسيق بين الجهات المعنية والخطوات اللازمة لتذليل أي عقبات.

وأكد محافظ القاهرة أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

ويشمل التطوير مناطق خلف مسجد الحاكم ودرب الطماعين وزخاري ودرب اللبانة وباب زويلة ومنطقة أم الغلام خلف الحسين.

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة طريق الأوتوستراد فى المسافة من 15 مايو حتى كوبرى الكريمات.

ووجه محافظ القاهرة مركز شبكات المعلومات بالمحافظة بسرعة الرفع المساحي للمرافق المتواجدة أسفل الطريق لبيان حاجتها للإحلال والتجديد قبل البدء فى تطوير الطريق مع عمل دراسة لسرعة رفع كفاءة الطريق والإنارة به خاصة وأنه يمثل مدخل القاهرة الجنوبي كما يمثل مسار حيوي للقادم من الجيزة والكريمات وطريق الصعيد.

رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ومسئولى مديرية الطرق ورئيس حى 15 مايو.