الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل عقد قرانهما.. فارق العمر بين نيللي كريم وهشام عاشور يثير الجدل على «السوشيال ميديا»

نيللي كريم وهشام
نيللي كريم وهشام عاشور

احتفلت الفنانة نيللي كريم، مساء أمس السبت، بخطوبتها على نجم الاسكواش السابق هشام عاشور،  ومن المقرر أن يعقدا قرانهما  في شهر  أغسطس الجاري، في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلا التكتم لحين موعد عقد القران.

وتعتبر الفنانة نيللي كريم هي أولى زيجات لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، بعد انفصالها مرتين وإنجابها 4 أطفال، وهو الأمر الذي أثار الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتصدر اسم الفنانة محركات البحث جوجل بسبب فارق العمر بين الاثنين.

فارق العمر بين نيللي كريم وهشام عاشور 

وترصد "الدستور" فارق العمر بين كلٍ من الفنانة نيللي كريم، ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، بعدما تساءل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، فالفنانة نيللي كريم تبلغ من العمر 46 عاما فهي من مواليد 18 ديسمبر 1974، بينما يبلغ هشام عاشور من العمر 39 عاما، فهو من مواليد 29 مايو 1982، أي أن فارق العمر بينهما 7 سنوات.

كورونا السبب ارتباط الثنائي

و ربطت قصة حب قوية بين الفنانة نيللي كريم، ولاعب الاسكواش هشام رامي بعدما عاد واستقر في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم مؤخرًا، وأول ظهور رسمي لهما سويًا كان في كواليس اليوم الثاني للبطولة العربية المصرية الدولية بالم هيلز للناشئين والناشئات، بمشاركة أكثر من 540 لاعبا يمثلون 13 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويحضرها هشام بصفته مالكا ومؤسسا لعدة أكاديميات متخصصة في تعليم وتدريب الناشئين داخل مصر وأمريكا.

يُجدر الإشارة إلى أن النجمة نيللي كريم تحضر خلال الأيام الحالية لفيلم جديد بمشاركة الفنان إياد نصار، تدخل تصويره الأسبوع القادم في تجربة سينمائية جديدة عليها بعد عدة تعاقدات أخيرة، ومن المقرر أن تنتهي  من عملها الجديد خلال شهر من الآن من خلال تصوير مكثف تعده الشركة المنتجة.

نيللي كريم فارق العمر هشام عاشور زواج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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