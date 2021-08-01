مع اختتام الامتحانات غدا.. متى تظهر نتيجة الثانوية العامة؟

يختتم طلاب الشعبة العلمية رياضة وعلوم، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، غدا الإثنين، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالي 292 ألفا و428 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب "الشعبة العلمية/ الرياضيات" مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالى 100 ألف و435 طالبا وطالبة.

ووضع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة تصحيح مواد الثانوية العامة، على أن يكون الانتهاء من تصحيح كافة المواد بعد أسبوع واحد فقط من أخر مادة يؤديها الطلاب، والمقرر أن تكون غدا الإثنين الموافق 2 أغسطس.

وقال الوزير إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد الانتهاء من ماراثون الامتحانات لجميع الشعب بحوالي 10 أيام فقط من انتهاء أخر مادة .

على صعيدا متصل، أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بمقال للدكتور محمد زهران، عضو هيئة التدريس بجامعة نيويورك فى تخصص هندسة وعلوم الحاسبات، عن شرح "مستويات فهم نواتج التعلم" بشكل راقي وسلس، موضحا أنه قام باستعراض نظريات عالمية هي الأساس الذي تم إعداد امتحانات الثانوية العامة عليه لقياس المستويات الأربعة الأولى.

وقال شوقي، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن امتحانات كل مادة بامتحانات الثانوية العامة تحتوي على أسئلة تم إعدادها لتقيس أحد هذه المستويات، وبالتالي فمن الطبيعي أن يختلف رد فعل الطلاب على "صعوبتها" أو "سهولتها" وفقا لمستواهم، وهذا بالضبط هو هدف الامتحان والتقييم، وهو فرز المهارات المختلفة للطلاب وفقا للمستويات التي شرحها هذا المقال المهم.

وأضاف، أن المقال يساعد على استيعاب ما تحاول الوزارة شرحه في الثلاث سنوات الأخيرة عن هدف التطوير في المرحلة الثانوية، وسيدرك وقتها القارئ "أن التطوير هنا لا علاقة له بالبوكليت ولا التابلت ولا البابل شيت"، وإنما يعود على تصميم نظام تقييم يستطيع التمييز بين درجات استيعاب المستويات المختلفة من فهم نواتج التعلم.