كتالوج العناية ببشرتك وحمايتها من التهابات الصيف

بحسب نوعية بشرتك..

تهتم العديد من الفتيات بالحفاظ على بشرتها طوال الوقت، فهي معرضة لجميع أنواع مسببات التلف الموجودة، لذلك فهي تحتاج إلى عناية وروتين لا غنى عنه، حتى تظهر بشكل جيد.

تعتبر الخطوة الأولى في الاهتمام بالبشرة تحديد نوعيتها للوقوف على الغسول المناسب

وفي هذا الصدد نشر موقع "webmd" الأمريكي طرق العناية المختلفة بجميع أنواع البشرة.

كيفية إدراك نوع البشرة

استخدمي مزيل الماكياج ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ، ثم استخدمي منظف لطيف للوجه واشطفي وجهك بالماء الفاتر، جففي وجهك بمنشفة قطنية ناعمة وانتظري لمدة ساعة بعد الغسيل وتجنبي لمس وجهك أو الخروج في هذا الوقت.

“الطبطبة” بمنديل ورقي

خذي منديل ورقي ناعم و"طبطبي" على منطقة T في الوجه به منطقة T هي الأنف والجبهة فوق الحاجبين مباشرة، للتحقق من الأنسجة إذا كان هناك أي زيت عليها، إذا كانت هناك بقع زيتية ، فهذا يعني أن البشرة دهنية أو مختلطة.

ملمس الجلد المشدود

وإذا كان ملمس الجلد مشدودًا، يكون الجلد جافًا و إذا كانت البشرة أنظف بعد الغسيل ولكنها أصبحت دهنية بمرور الوقت فهي دهنية، وإذا كان الجلد يشبه البشرة الدهنية، لكن الخدين مشدودان ، فهذا يعني أن البشرة مختلطة.

مظهر البشرة المتقشرة

إذا ظهرت البشرة متقشرة فهذا يعني أن البشرة جافة وإذا ظهرت مسام البشرة كبيرة فهذا يعني أن البشرة دهنية، وإذا كانت المسام غير مرئية فهذا يعني أن البشرة جافة، إذا كان لديك مسام مختلفة الحجم في بشرتك فهذا يعني أن لديك بشرة مختلطة، وإذا ظهر على جلدك تجاعيد عند القرص فهذا يعني أن بشرتك جافة أو مختلطة وإذا كان مرنًا ولا يتجعد عند القرص فهو جلد دهني.

البشرة الجافة

هذه حالة جلدية مزعجة عندما تشعر بأن بشرتك مشدودة وحمراء وبها حكة ومتقشرة، يمكن أن يكون السبب العديد من العوامل مثل الاستعداد الوراثي وانخفاض إنتاج الدهون الذي يحافظ على نضارة البشرة ونعومتها.

الطريقة الوحيدة لحماية البشرة من المزيد من التقشر، هو وضع كريم مرطب يناسب البشرة ويمنحها التوهج مرة أخرى، لذلك ينصح باستخدام الكريمات بدلًا من المرطبات لاحتوائها على نسبة عالية من الزيت الذي يسمح لحواجز البشرة بترطيب أنسجة الجلد.

يجب ترطيبها بشكل أساسي لتجديد البشرة وإعادة الرطوبة إلى مستوياتها الطبيعية هذا يمنع الجلد من الجفاف ويسمح للطبقة الخارجية من الجلد الاحتفاظ بالرطوبة، توفر كل من اليوريا واللاكتات وهي عناصر التغذية التي تحتاجها خلايا الجلد وتمنع الماء من الهروب.

التطهير مهم يحتاج الجلد إلى العناية لذلك قومي بتبديل منتجات العناية بالوجه التجارية إلى منتجات علاج الوجه حيث تمتص البشرة الرطوبة وتغلقها بشكل فعال، يجب عملية تنظيف البشرة وترطيبها بشكل منتظم وتجنب الهواء الجاف وحمامات الماء الساخن وعدم استخدام المنتجات بعطور لتجنب التهييج وتجنب التعرض للهواء البارد واختيار علاجات الوجه التي تتضمن تقشير لطيف مثل الكولاجين للوجه وتناول الأطعمة التي تساعد على ترطيب البشرة من الداخل.

البشرة الدهنية:

شكل البشرة الدهنية عبارة عن مسام كبيرة بشكل رهيب، وظهور حب الشباب، ولمعان كثيف وزيادة في إنتاج الدهون، هذا النوع من البشرة عرضة للبثور وحب الشباب والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء أكثر من أي شيء آخر.

البشرة الدهنية تنتج عن عوامل وراثية والتوتر والتغيرات الهرمونية يتدفق الزيت عبر المسام إلى البشرة إلى سطح الجلد وبصيلات الشعر وتظهر المسام بسبب اتساع الحجم.

ترطيب جلد البشرة الدهنية يؤدي إلى نتائج عكسية مثل بشرة كثيفة على الرغم من أن كل شيء عن البشرة الدهنية قد يبدو وكأنه يتطلب الكثير من العمل ، إلا أنه يساعد على التقدم في السن ببطء، ويمتع ظهور التجاعيد بسرعة.

أفضل طريقة لعلاج اللمعان غير المرغوب فيه والقوام الدهني هي تغيير خطة النظام الغذائي بشكل أساسي والتقليل من منتجات الألبان والبحث عن بدائل مثل الجبن النباتي وحليب اللوز وعدم تناول شوكولاتة الحليب والاستمرار في تناول الشوكولاتة الداكنة لأن منتجات الألبان مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحب الشباب، واستبدال الكربوهيدرات بخبز القمح الكامل والمكرونة والأرز البني واستبدال منتجات السكر بالفواكه الطبيعية والمضادة للأكسدة وشرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

يجب أن تحتوي منتجات التطهير على فيتامين لتقليل حب الشباب وتجنب اللوشن الذي يحتوي على الكثير من العطور لأنه يسبب تهيج البشرة وحب الشباب.

البشرة المختلطة:

البشرة المختلطة هي مزيج من أكثر من نوع بشرة على الوجه كما أنه يختلف من منطقة T إلى الخدين يعتبر هذا النوع من البشرة أصعب في التعامل معه بسبب تعقيدات أنواع البشرة المختلفة ونسبة تلك الأنواع التي تؤهله لأن يكون نوع بشرة مختلط.

ينصح بمعالجة الجلد بالنوع المسيطر بغض النظر عن باقي الأجزاء الموجودة فيه، توجد غدد دهنية نشطة على الجبهة والأنف، مما يؤدي إلى انسداد المسام، وهي أكبر مشكلة لنوع البشرة المختلطة ومن المشاكل الأخرى لهذا النوع من الجلد جلد الخدين الجاف والمتقشر وانسداد المسام في منطقة T والأنف اللامع.

يجب استخدام المنظفات الطبيعية التي توفر فوائد علاجية نقية وتجنب استخدام مساحيق التجميل الكيميائية واستخدم التونر بمكونات طبيعية وحماية البشرة من التنظيف العميق والمواد الكيميائية.

وتقسيم كريمات العناية بالبشرة واستخدامها، يتم استخدام مرطب أخف على المناطق الدهنية والمرطب الأثقل على المناطق الجافة وتنظيف المسام المسدودة عن طريق التقشير قبل أن تجعل خلايا الجلد الميتة البشرة تبدو باهتة.

يجب ممارسة الرياضة بشكل منتظم والحفاظ على رطوبة البشرة وشرب أكثر من 14 كوب ماء في اليوم وحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.