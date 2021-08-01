الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«يتصفون بالصبر والثبات».. من هم أولو العزم من الرسل؟

دار الافتاء
دار الافتاء

قالت دار الإفتاء، إن المراد بأولي العزم من الرسل: المتصفون منهم بالصبر والثبات وتحمل الشدائد في سبيل إعلاء كلمة الله أكثر مما تحمل غيرهم من الأنبياء والمرسلين، موضحة أن العزم: هو نية محققة على عمل أو قول دون تردد. وقيل: العزم هو الثبات والصبر على الشدائد.

واستدلت الدار بما قاله العلامة الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (26/ 67، ط. الدار التونسية للنشر، تونس): [وَأولُوا الْعَزْمِ: أَصْحَابُ الْعَزْمِ، أَيِ الْمُتَّصِفُونَ بِهِ، وَالْعَزْمُ، نِيَّةٌ مُحَقَّقَةٌ عَلَى عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ دُونَ تَرَدُّدٍ] اهـ، وجاء في "تفسير الجلالين" (ص: 672): [﴿فَاصْبِرْ﴾ على أذى قومك ﴿كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ﴾ ذَوُو الثَّبَات وَالصَّبْر عَلَى الشَّدَائِد] اهـ.

واستشهدت الدار أيضا بمال قاله شيخ الأزهر الراحل  الدكتور، محمد سيد طنطاوي في "التفسير الوسيط" (11/ 179، ط. دار نهضة مصر): [أولوا العزم من الرسل، وهم الذين تحملوا في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى أكثر مما تحمل غيرهم] اهـ.

وأوضحت الدار أن الأشهر أن أولي العزم من الرسل هم: سيدنا نوح، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا محمد عليهم صلوات الله وسلامه، لافتة إلى أن  الحافظ ابن كثير، قال: في "تفسير القرآن العظيم" (7/ 282، ط. العلمية): [وَأَشْهَرُهَا أَنَّهُمْ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وعيسى وخاتم الأنبياء مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ؛ قَدْ نَصَّ الله تعالى عَلَى أَسْمَائِهِمْ مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فِي آيَتَيْنِ من سورتي الأحزاب والشورى] اهـ.

دار الافتاء أولى العزم من الرسل سيدنا محمد سيدنا نوح سيدنا ابراهيم العوم الثبات والصبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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