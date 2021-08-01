الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9521 شخصًا و1307 شيش لمخالفة إجراءات وقاية كورونا

حملات التفتيش
حملات التفتيش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9521 شخصًا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9489 شخصًا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 32 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 802 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

كما تم ضبط 205 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1307 شيشة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين

جهود الداخلية للحد من تفشي فيروس كورونا

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

وتستمر الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين، حيث  يتم تنفيذ حملات موسعة بشكل يومى تستهدف المرور على المنشآت والأماكن العامة بكافة المناطق بالمحافظات للحد من تفشي فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المواطنين وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بالإلتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد؛ لتفادي تفشي الوباء العالمي بين المصريين.

أماكن يجب ارتداء الكمامات بها:

ويجب على جميع المواطنين معرفة الأماكن التي يجب ارتداء الكمامات بها ومنها: "جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة - الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي فيها - الأماكن المغلقة التي تستقبل الجمهور - المنشآت الحكومية - دور العبادة - البنوك - الشركات - الجمعيات - المحال - المراكز التجارية «المولات» - السينمات - المسارح - الدور الثقافية - الأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب - الأسواق - مقار المدارس والمعاهد والجامعات - فصول محو الأمية وأنشطة «تعليم الكبار».. وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير.

مجلس الوزراء وزارة الداخلية فيروس كورونا الأجهزة الأمنية الكمامات الواقية إرتداء الكمامات الواقية عدم الالتزام بارتداء الكمامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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