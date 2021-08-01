السعودية تعلن البدء بتطبيق إلزامية التحصين ضد كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية البدء بتطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات.

وأشارت الوزارة إلى أن "التطبيق سيشمل أيضًا المنشآت الحكومية والخاصة، وكذلك استخدام وسائل النقل العام في المملكة".

وقالت الوزارة، في بيان سابق نشرته على "تويتر": "ابتداء من 1 أغسطس 2021، يبدأ سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام".

وأضافت: "دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين".

ودعت الوزارة إلى "ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية".

إصابات كورونا في السعودية



وكانت سجلت المملكة العربية السعودية، 11 حالة وفاة و1146 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- أن حصيلة الوفيات جراء جائحة كورونا ارتفعت إلى 8237 حالة وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الإصابة إلى 525 ألفًا و730 إصابة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 506 آلاف و89 حالة، بعد تسجيل 1086 حالة شفاء جديدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.