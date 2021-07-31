سائحون يعربون لوزير الآثار عن إعجابهم بعظمة الحضارة المصرية

التقى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار خلال جولته اليوم بالأقصر مجموعة من السائحين من مختلف الجنسيات من بينهم مجموعات سياحية من البرازيل وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، والذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف، ما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بإجازتهم، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الوزير.

كما وجه العناني ومحافظ الأقصر في جوله لتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق الكباش حيث استمعا الى شرح مفصل من د. مصطفى وزيري عن آخر تطورات الأعمال بالمشروع، إضافة الى تفقد السوق السياحية حيث التقي ومجموعة من أصحاب المحال والبازارات السياحية والعاملين بها حيث استمع الى مطالبهم وآرائهم.

كما حرص وزير السياحة والآثار أثناء زيارته مدينة الأقصر على لقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالأقصر؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير مدينة الأقصر، تمهيدًا لاحتفالية افتتاح مشروع تطوير طريق الكباش.

يشار إلى أن وزير السياحة تفقد اليوم معبد الكرنك؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير و تجهيز المنطقة الآثرية والمعابد والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والاستاذ محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا والدكتور مصطفي الصغير مدير عام منطقة آثار الكرنك، المشرف العام على طريق الكباش وصلاح الماسخ مدير معبد الكرنك.