تدهور الحالة الصحية لـ«راشد الغنوشى» ونقله إلى المستشفى

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، مساء السبت، بنقل رئيس مجلس النواب المجمد صلاحيته ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي إلى مصحة خاصة إثر تدهور حالته الصحية.

وكان مصدر طبي من المستشفى العسكري بتونس قال في 21 يوليو الجاري، إن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

ففي 13 يوليو، أعلن البرلمان التونسي إصابة الغنوشي البالغ 80 عاما بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المجلس النيابي: "تأكدت إصابة الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية، والتي جاءت نتيجتها موجبة".

وسبق للغنوشي أن تلقى تطعيما للوقاية من الفيروس قبل مدة.