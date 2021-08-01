تفاصيل فيلم «فينوس» أول عمل ميوزيكال مصرى بطولة آسر ياسين وروبى

بدء المخرج هادي الباجوري تحضيرات فيلمه الجديد الذي يحمل أسم "فينوس"، حيث يستعد لبدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والفيلم فكرته جديدة ومختلفه علي السينما المصرية، حيث يتم تقديم لأول مرة فيلم ميوزيكال مصري.

ترشيح روبي وآسر ياسين والفيشاوي للبطولة

وعلمت "الدستور"، أن المخرج هادي الباجوري رشح كل من روبي وأسر ياسين وأحمد الفيشاوي لبطولة الفيلم، وجاري ترشيح باقي أبطاله، وفكرته تدور في فترة الأربعينات والخمسينيات من القرن الماضي، وسيضم الفيلم عدد كبير من الفنانين الذي سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة.

روبي

عرض قمر 14 لهادي الباجوري في مهرجان الجونة

ويشار إلى أن هادي الباجوري انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "قمر 14"، الذي يشارك في بطولتة مجموعة كبيرة من النجوم علي رأسهم الفنانين خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأسماء أبو اليزيد وأحمد الفيشاوي ومحمد علاء، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، ويواصل هادي الباجوري حاليًا عمليات المونتاج والمكساج الخاص به لعرضه في مهرجان الجونة.

آسر ياسين

هادي الباجوري يبحث مع الجهة المنتجة لجارة القمر موعد مناسب لطرحه تجاريًا

كما انتهى هادي الباجوري من تصوير فيلم "جارة القمر"، الذي يقوم ببطولتة كل من ياسمين رئيس ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وسوسن بدر وكريم فهمي، وتأليف محمود زهران، وتبحث الجهة المنتجة حاليًا عن موعد مناسب لعرض الفيلم بالسينمات للجمهور.

هادي الباجوري

البحث عن علا أول عمل لهادي الباجوري علي نتفلكس

وينتظر المخرج هادي الباجوري حاليًا عرض مسلسل "البحث عن علا" بطولة هند صبري، ويعد العمل جزء ثاني من مسلسل هند صبري الشهير "عايزة اتجوز" الذي قدمته قل عدة سنوات، ويعد هذا العمل الأول لهادي الباجوري على شبكة نتفلكس العالمية، وقد أعلن منذ فترة أنتهائه من تصويره وتسليمه العمل للجهة المنتجة الذي تعمل حاليًا علي ترجمته على أن تقوم بتحديد موعد طرحه بعد ذلك.