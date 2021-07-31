افتتاح أكاديمية النادى الأهلى لكرة القدم بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فرعا لأكاديمية النادي الأهلي بالجامعة، من أجل الارتقاء بمستوى الكرة وخلق فرص جديدة للأجيال القادمة.

افتتاح أكاديمية النادى الأهلي لكرة القدم بجامعة سوهاج

وأشار عزيز إلى أن فرع الأكاديمية بالجامعة يأتي تأكيدًا على الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة في كافة القطاعات، ومن بينها قطاع الرياضة، حيث إن دور الأكاديمية هو تعليم أسس كرة القدم وفق الأنظمة الحديثة وتأهيل اللاعبين للالتحاق بمدرسة الكرة بالنادي الأهلي وخلق فرصة جديدة للأجيال القادمة.

يذكر أن أكاديمية النادي الأهلي فرع الجامعة يشرف عليها الكابتن محمد السيد ماندو، وتضم لاعبين من سن 8 إلى 16 سنة، وتستعين بأفضل المدربين لجميع المراحل السنية، وسيتم تصعيد المتميزين من المشتركين لفرق قطاع الناشئين بالنادي.

فيما وقع الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، بحضور الدكتور عمر عبدالفتاح ممثلًا عن الاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة، الدكتور محمود الأمير رئيس الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بالجامعة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم.

وقال الدكتور أحمد عزيز أن ذلك التعاون يأتي فى إطار تطوير المنظومة الصحية داخل الجامعة وخارجها، ومن جهة أخرى تعزيز المهارات المهنية للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل فى مجال تخصصهم، مضيفا أن الجامعة تدعم جميع الأنشطة التطوعية المتعلقة بتطوير وتقدم الصحة العامة بما يتوافق مع استراتيجية ورؤية مصر 2030، مضيفا أن مجالات التعاون تشمل توفير الدعم لطلاب الكلية فى مجال التبرع بالدم بشكل مستمر، وإنشاء قاعدة بيانات للمتبرعين وتطوير المنظومة الصحية بمستشفيات الجامعة.

برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب بجامعة سوهاج

واختتم برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب بجامعة سوهاج، دورات لغة الإشارة للفئات الخاصة للمستويين الثاني والثالث، وذلك بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل تلك الدورات التدريبية للنهوض بمستوى الخدمات لذوي الفئات الخاصة ومنهم فئة الصم وضعاف السمع، وذلك إعتبارًا أن لغة الإشارة تعتبر هي اللغة الأم لذوي الإعاقة السمعية.

وأوضح عزيز أن الجامعة تحرص بصورة مستمرة على تأهيل المتدربين لإتقان لغة الإشارة للتعامل بمهنية مع الصم وضعاف السمع فى مختلف مؤسسات وقطاعات المجتمع، مضيفا أن تعلم لغة الإشارة هي التى تولد الرغبة لديهم فى التواصل الإجتماعي وتبادل الأفكار والمعلومات مع الآخرين، والتي تكمن أهميتها فى كونها وسيلة للتنفيس بين مستخدميها للتخفيف من حجم الضغوطات النفسية التى تقع على عاتقهم، بالإضافة إلى توطيد أسس التفاعل والتفاهم فيما بينهم.

وأشار الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، إلى أن مثل تلك الدورات تساهم فى تلبية احتياجات سوق العمل فى هذا المجال، وذلك لخدمة أصحاب القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع بمختلف مؤسسات وقطاعات المجتمع، وتحفيز النمو الذهني والإبداعي لديهم.

وأكد الدكتور طارق ذكي منسق البرنامج، مدى اهتمام الجامعة بتقديم برامج تعليمية ودورات تدريبية مميزة لخدمة كافة أفراد المجتمع، مضيفاً أن البرنامج التدريبي للدورة استهدف تدريب المشاركين على لغة الإشارة، والتي شملت تعابير الوجه وحركة الشفاه مع تحريك اليد والأصابع توضيح الحروف الأبجدية وتكوين كلمات وجمل مفهومة.

وأوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أنه شارك بالدورة 60 متدربا موزعين على مجموعتين صباحية ومسائية، وحاضر بها أماني محمد بخيت مدربة ومترجمة لغة الإشارة بالمحافظة، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي يضم ٤ مستويات، تم الانتهاء من المستويين الثاني والثالث، وسيتم تنظيم برنامج المستوي الرابع والأخير لنفس المتدربين يوم الإثنين القادم الموافق 2 أغسطس، مضيفا أنه تم منح المتدربين من المستوي الأول شهادات معتمدة من الجامعة لاجتيازهم الدورة بنجاح، وجار منح وتسليم المتدربين للمستويين الثاني والثالث الشهادات المعتمدة.

الجدير بالذكر أن المتدربين حرصوا على تقديم الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه وعطائه المستمر، متمنين له دوام الصحة والعافية، حيث وجهوا له رسالة شكر بلغة الإشارة وذلك لتفانيه وإخلاصه ودوره الفعال فى الرقي والنهوض بالجامعة وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لبرنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب بسوهاج.