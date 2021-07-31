أماكن استخراج شهادات لقاح فيروس كورونا في سوهاج

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 126 مكتبًا مخصصًا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من اليوم السبت.

وقالت مديرية الصحة أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا هى:

وأكدت مديرية الصحة بسوهاج، افتتاح 5 مراكز وهي:

- وحدة صحة الأسرة بنيدة بأخميم.

- مجمع المصالح الحكومية بقرية نيدة بأخميم.

- مستشفى البلينا المركزي.

- مكتب صحة طهطا - شارع صلاح سالم.

- الوحدة الصحية بقرية العوامر بحري بجرجا.

- الوحدة الصحية بقرية إدفا بسوهاج.

وأشارت مديرية الصحة، إلى تجهيز تلك المراكز لتلقي المواطنين اللقاح، طبقًا لمعايير مكافحة العدوى، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأضافت إلى أن مواعيد العمل الرسمية داخل مراكز اللقاح، تبدأ من الثالثة عصرًا وحتى الساعة التاسعة مساءًا بجميع المراكز المقررة لأخذ اللقاح بمحافظة سوهاج.

وأرسلت وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قائمة بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا للراغبين في العودة لعملهم بالخارج ولتوثيق شهادة التطعيم، في استجابة لطلبات المصريين العاملين بالخارج الراغبين في العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج ويحتاجون لسرعة تلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار مجاهد إلى أنه جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للأندرويد والأيفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان ( أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصلًا على جرعتين من اللقاح) وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.