7 شرائح يشملهم الدعم على استهلاك كهرباء 2021.. تعرف عليهم

تعتمد خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إعادة هيكلة اسعار بيع الكهرباء للمشتركين علي الجهود المختلفة بقطاعات الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي، علي الخطة التدريجية لترشيد الدعم المقدم من الدولة.

يتضمن هذا التدرج علي خفض الدعم المقدم على استهلاك الطاقة الكهربائية للمشتركين على الجهود المختلفة والتي بدأت فى العام 2015 في شكل برنامج اعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء للمستهلك على خفض قيمة الدعم تدريجيًا خلال فترة زمنية محددة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم، وصدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء لتنتهي بحلول العام 2025.

أسعار شرائح الكهرباء فى 2021

من جانبها أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا مساس بدعم الطبقات منخفضة ومتوسطة الدخل، كما لم يتم تغيير في قيمة خدمة العملاء، وأنه تم الحفاظ على القيمة المقررة بالشرائح المخصصة لمحدودي الدخل، كما حدث في أسعار الأعوام السابقة منذ إنطلاق برنامج إعادة الهيكلة لأسعار بيع الكهرباء في العام 2015.

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020-2021 ، للمنازل والتى تم تطبيقها بدءا من يوليو الجاري، وهى كالآتى:

أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020-2021

( 48 قرش بدلًا30 قرش ) الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات

(58 قرش بدلا 40 قرش)الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات

(77 قرش بدلا من 50 قرش)الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات

(106 قرش بدلا من 78 قرشًا ) الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات

(128 قرش بدلا من 100 قرش) الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات

( 140 قرش بدلا من 135 قرشًا ) الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات

( 145 قرشًا) الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم .

وناشدت وزارة الكهرباء جمهور المشتركين بجميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بضرورة تطبيق برامج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، خاصة في أوقات الذروة.