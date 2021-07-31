الداخلية تشن حملات مكبرة على طرق الإسكندرية والساحل والعلمين

شنّت الإدارة العامة للمرور، السبت، حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة شملت طرق (الإسكندرية الصحراوى- العلمين الصحراوى- الساحل الشمالى).

استهدفت الحملات تحقيق الانضباط المرورى للحفاظ على أرواح المواطنين من مرتادى الطرق، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى ضبط الحركة المرورية على تلك الطرق، وضبط العديد من مخالفات تجاوز السرعة المقررة إلى جانب مخالفات شروط الأمن والمتانة وضبط السيارات المخالفة للتصميم الأصلى للسيارة، كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أى أعطال وتقديم المساعدة للمواطنين من قائدى السيارات.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مرتادى الطرق الالتزام بتعليمات رجال المرور، والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التى تم ضبطها، وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.