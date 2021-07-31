أول تعليق من وزير التعليم على تداول امتحان الاستاتيكا مصحوبًا بـ«ختم المراقب»

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تداول صورة لامتحان الاستاتيكا اليوم السبت، على "فيسبوك" بالتزامن مع أداء الامتحان مصحوبة بختم رئيس اللجنة.

وقال شوقي لـ"الدستور": "الشخص الذي نشر الصورة يريد إحداث بلبلة، ضمن حملة ممنهجة محترفة وقد علمنا موقع اللجنة واسم الطالب الذي يستحق العقاب وسوف نحول كل أعضاء اللجنة للتحقيق الفوري".

تداول بعض معلمي الرياضيات صورة لامتحان مادة الاستاتيكا الذي خاضه طلاب الثانوية العامة اليوم، حيث تم تداول صور للامتحان مصحوبًا بختم اللجنة.

وقال معلمو الرياضيات خلال مناشدات لهم على "فيسبوك" إن هذا الورق المتداول يعنى أن المتسبب فى ذلك التداول هو رئيس اللجنة وليس الطالب، قائلين إن هذه كارثة كبرى يجب المحاسبة عليها.

فى سياق متصل قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم إنها تتابع الصور المتداولة وسوف تقوم غرفة العمليات بالتحقيق فيها لمعرفة حقيقتها، مؤكدة المصادر أنه فى حالة صحة الورقة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المراقب ورئيس اللجنة.

أدى 292 ألفا و428 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية علوم" امتحان مادة "الأحياء"، كما أدى 100 ألف و453 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية الرياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، وذلك في اليوم الخامس عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتقدم الدكتور رضا حجازى بخالص العزاء والمواساة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وإدارة تلا التعليمية لوفاة الملاحظ رضا محمد حسن عطية اليوم بعدما فاضت روحه إلى خالقها قبل بدء الامتحان مادة، قائلًا: نحتسبه عند الله شهيدًا.