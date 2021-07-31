الأربعاء.. طرح فيلم «النمس والإنس» لـ محمد هنيدي بدور العرض

تطرح الشركة المنتجة لفيلم “النمس والإنس”، الذي يقوم ببطولته النجم محمد هنيدي، الفيلم في دور العرض المصرية والعربية يوم الأربعاء المقبل 4 أغسطس، بعد التأجيل أكثر من مرة.

شخصية محمد هنيدي في فيلم النمس والإنس

ويظهر الفنان محمد هنيدي من خلال العمل بشكل جديد ومختلف عما قدمه من قبل، واختار قصة جديدة تناسب جميع الفئات العمرية سواء الأطفال أو الكبار، خاصة وأنه يحرص دائمًا على أن تكون أعماله الفنية مناسبة للأسر المصرية وجميع الدول العربية.

أحداث فيلم النمس والإنس للفنان محمد هنيدي

وتدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان بالعفاريت.

وتجسد الفنانة منة شلبي دور عفريتة يقع في حبها هنيدي ويواجه الكثير من الصعوبات لكى يصل إليها ويحاول عمرو عبد الجليل أن يكون في مواجهة معه، وضد هذا الحب ويدخل في صراعات طوال الأحداث بشكل كوميدي مرعب.

أما سليمان عيد فيظهر في دور عفريت يتحول إلى حداية، خلال الأحداث ويرغب بطل العمل بتلونه الدائم في إطار كوميدي بينه وبين هنيدي، كما يجسد شريف دسوقي دور والد هنيدي ولديه معمل، وعارفة عبد الرسول والدته في الفيلم.

أبطال فيلم النمس والإنس

فيلم "الإنس والنمس" بطولة: محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

من جهة أخرى، أوشك الفنان محمد هنيدي على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “الجواهرجى” ويلعب محمد هنيدي في الفيلم دور "جواهرجي"، بينما تجسد منى زكي دور زوجته ويحدث بينهما عدد من المواقف في إطار كوميدي.

ويعتبر هذا العمل هو اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية.

فيلم "الجواهرجي" من بطولة الفنانين محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السعدني وتارا عماد وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبدالرسول، وإنتاج وليد صبري، وتأليف عمر طاهر، وإخراج اسلام خيري.