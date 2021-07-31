السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية بحي حدائق القبة

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة

أجرى، منذ قليل، الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل، وتفقد حالة النظافة بالشوارع، كما تفقد نائب المحافظ جراج هيئة النظافة بشارع بورسعيد بحى حدائق القبة للتأكد من صيانة السيارات والمعدات الموجودة فى الجراج.

وقام نائب المحافظ بتفقد ومعاينة أرض ساحة أبو حشيش بحى حدائق القبة.

FB_IMG_1627735921704
نائب محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية بحي حدائق القبة

وتفقد صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء وذلك لمتابعة سير انتظام العمل فى آخر يوم لتقديم واستيفاء باقي المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

كان قام، أمس، الدكتور، حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بعمل جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع.

وتفقد نائب المحافظ المركز التكنولوجى لحى الزيتون بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة تقديم واستيفاء المستندات الخاصة بطلبات التصالح على مخالفات البناء طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

FB_IMG_1627735918752
نائب محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية بحي حدائق القبة

وأجرى، الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، جولة بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل ومتابعة حالة النظافة بالشوارع.

وقام نائب المحافظ جولته بحى الأميرية بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية، والمرور على عدد من المراكز الخدمية.

وأجرى الدكتور حسام الدين فوزي جولة بشارع عمر المختار بحى الأميرية، وشدد فوزي خلال جولته على متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى.

وتابع نائب المحافظ جولته بحي الأميرية، وتفقد، مبنى حى الأميرية بحضور رئيس الحى لمتابعة سير انتظام العمل بإدارات الحى.

FB_IMG_1627735916240
نائب محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية بحي حدائق القبة

وتابع نائب المحافظ جولته، بزيارة، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الأميرية وذلك لمتابعة سير العمل والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.

وتابع الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة جولته، بتفقده مبنى التأمين الصحي بكوبري القبة بحى الأميرية بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من حضور الأطقم الطبية وتوافر جميع المستلزمات الطبية.

FB_IMG_1627735872825
نائب محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية بحي حدائق القبة

وتفقد نائب المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الشيخ غراب بحى حدائق القبه بحضور رئيس الحى وأكد نائب المحافظ على الاستمرار فى متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى.

FB_IMG_1627735870596
نائب محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية بحي حدائق القبة

كما تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية  جمعية دار الأمل للأيتام بحى حدائق القبة بحضور السيد رئيس الحى والشؤن الاجتماعية وذلك لمتابعة سير العمل والأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأصدر الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية تعليماته لرؤساء الأحياء بعمل حملات دورية ورقابية بنطاق الحى لمتابعة ورصد الاشغالات وإزالة اى معوقات بالشارع لإعادة الانضباط للشارع وسيولة حركة المرور.

FB_IMG_1627735868189
نائب محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية بحي حدائق القبة
نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية شمال القاهرة جولات نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

كيف تأثرت أسعار البترول ببدء التعافى العالمى من كورونا؟

«الصحة العالمية» تحذر من تحور كورونا: شديد العدوى ومثير للقلق

لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة ليلة الامتحان فى «التفاضل والتكامل»

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

الخريطة الكاملة لمراكز استخراج شهادات الحصول على لقاح كورونا

تفاصيل عرض الدحيل القطرى لضم رمضان صبحى من بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى