أجرى، منذ قليل، الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل، وتفقد حالة النظافة بالشوارع، كما تفقد نائب المحافظ جراج هيئة النظافة بشارع بورسعيد بحى حدائق القبة للتأكد من صيانة السيارات والمعدات الموجودة فى الجراج.

وقام نائب المحافظ بتفقد ومعاينة أرض ساحة أبو حشيش بحى حدائق القبة.

نائب محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية بحي حدائق القبة

وتفقد صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء وذلك لمتابعة سير انتظام العمل فى آخر يوم لتقديم واستيفاء باقي المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

كان قام، أمس، الدكتور، حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بعمل جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع.

وتفقد نائب المحافظ المركز التكنولوجى لحى الزيتون بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة تقديم واستيفاء المستندات الخاصة بطلبات التصالح على مخالفات البناء طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

نائب محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية بحي حدائق القبة

وأجرى، الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، جولة بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل ومتابعة حالة النظافة بالشوارع.

وقام نائب المحافظ جولته بحى الأميرية بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية، والمرور على عدد من المراكز الخدمية.

وأجرى الدكتور حسام الدين فوزي جولة بشارع عمر المختار بحى الأميرية، وشدد فوزي خلال جولته على متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى.

وتابع نائب المحافظ جولته بحي الأميرية، وتفقد، مبنى حى الأميرية بحضور رئيس الحى لمتابعة سير انتظام العمل بإدارات الحى.

نائب محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية بحي حدائق القبة

وتابع نائب المحافظ جولته، بزيارة، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الأميرية وذلك لمتابعة سير العمل والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.

وتابع الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة جولته، بتفقده مبنى التأمين الصحي بكوبري القبة بحى الأميرية بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من حضور الأطقم الطبية وتوافر جميع المستلزمات الطبية.

نائب محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية بحي حدائق القبة

وتفقد نائب المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الشيخ غراب بحى حدائق القبه بحضور رئيس الحى وأكد نائب المحافظ على الاستمرار فى متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى.

نائب محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية بحي حدائق القبة

كما تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية جمعية دار الأمل للأيتام بحى حدائق القبة بحضور السيد رئيس الحى والشؤن الاجتماعية وذلك لمتابعة سير العمل والأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأصدر الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية تعليماته لرؤساء الأحياء بعمل حملات دورية ورقابية بنطاق الحى لمتابعة ورصد الاشغالات وإزالة اى معوقات بالشارع لإعادة الانضباط للشارع وسيولة حركة المرور.