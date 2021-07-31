«الاتحاد الإفريقي» يحتفل بيوم المرأة الإفريقية ودورها في حفظ التراث

يحتفل الاتحاد الأفريقي بيوم المرأة الأفريقية سنويًا في جميع أنحاء القارة في 31 يوليو من كل عام، وهو يوم مخصص للاعتراف والتأكيد على دور التنظيم النسائي في تحقيق الحرية السياسية لأفريقيا والنهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في القارة.

وتم الإعلان عن يوم المرأة الأفريقي باعتباره يومًا يتم الاحتفال به خلال المؤتمر الأول لمنظمة المرأة الأفريقية (PAWO) الذي عقد في يوليو 1962 في دار السلام تنجانيقا المعروفة الآن باسم تنزانيا.

ويوفر يوم المرأة في إفريقيا فرصة وطنية وقارية وعالمية لاستدعاء وتأكيد الدور المهم للمرأة الأفريقية في تطوير هوية أفريقية قوية، مع القيم والأهداف والرؤية المشتركة للمستقبل، فضلاً عن كون النساء مساهمات رئيسيات نحو تحقيق النمو الشامل لأفريقيا وجدول أعمال التنمية المستدامة الراسخ في رؤية الاتحاد الأفريقي لأفريقيا متكاملة مزدهرة وسلمية.

حول يوم المرأة في أفريقيا 2021

في عام 2019 ، حدد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي السابع من يوليو من كل عام "يوم التكامل الأفريقي" للاحتفال بالإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها في عملية التكامل الإقليمي والقاري، وكذلك للتداول بشأن الدروس الهامة المستفادة، مع وجهة نظر التصدي للتحديات التي تواجهها.

كما تم تحديد الاحتفال بيوم المرأة الأفريقية 2021 تحت شعار "المرأة الأفريقية في الفنون والثقافة والتراث".

ويؤكد الاتحاد الأفريقي في بيان له عن يوم المرأة الأفريقية أن الفن والثقافة وجهان لعملة واحدة، الأول يشكل الإنتاج الفني والجماعي الذي يعكس الواقع الثقافي للمجتمع، في حين أن الأخير يرعى المجتمع ويشكل الأساس الذي يتشكل عليه رأس المال الاجتماعي والتراثي.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن الفنون والثقافة يشكلان معًا جزءًا لا يتجزأ من تراث أي بلد - على الرغم من أن الثقافة يمكن اعتبارها بدورها مستودعًا للتراث ووسيلة للتراث.

الاتحاد الأفريقي يعترف بالدور الذي يمكن أن تلعبه الفنون والثقافة والتراث كمحفزات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتكامل القارة الأفريقية من خلال الصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى موضوع للعام 2021 الذي يخصص للقطاع ، أدرج الاتحاد الأفريقي الثقافة في جميع المطبوعات الزرقاء للتنمية الرئيسية ، مثل خطة عمل لاغوس 1980-2000 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ؛ وكذلك اعتماد مختلف الصكوك القانونية المتعلقة بالثقافة بما في ذلك الميثاق الثقافي لأفريقيا (1978) وميثاق النهضة الثقافية الأفريقية (2006) والنظام الأساسي للجنة السمعية والبصرية والسينما الأفريقية (2019) والقانون النموذجي للاتحاد الأفريقي بشأن حماية الممتلكات الثقافية والتراث (2018).