بـ2 مليون.. تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 28 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 28 ألف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

كان اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصصا فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وإستهدافهما، ألقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 28٫000 قرص مخدر لعقار "التامول" ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، واعترفا بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2٫240٫000 (إثنان مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه) تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.