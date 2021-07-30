«التجارة العالمية» تحذر من تداعيات الفوارق فى توزيع لقاحات كورونا

حذرت منظمة التجارة العالمية من أن الفوارق في عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يمكن أن تخاطر جديًا بمستقبل التعافي الاقتصادي العالمي.



وأضافت المنظمة، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أن الدول التي تستطيع تطعيم مواطنيها سيكون بإمكانها إعادة فتح الاقتصاد بشكل أسرع.



وأوضحت القناة أن هذا يجىء في ظل عدم قدرة بعض الدول الإفريقية على تطعيم مواطنيها، مشيرة إلى أن أكثر من 1% فقط من جميع الأفراد في القارة قد تم تطعيمهم بشكل كامل حتى الآن.

كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، وسط تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الجمعة، تسجيل 1318 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 554 ألفًا و497 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية، نقلًا عن وزارة الصحة: بأنه تم تسجيل 42 ألفًا و283 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مدار أمس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 19 مليونًا و839 ألفًا و369 مصابًا.

كما أشارت إلى أن حالات التعافي من فيروس "كورونا" تبلغ حاليًا 18 مليونًا و569 ألفًا و991 حالة على مستوى البلاد.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.