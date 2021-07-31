«بى بى سى» تثير الغضب البريطانى بعد التغطية السيئة لأولمبياد طوكيو

دعا اثنان من رؤساء هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي السابقين إلى تغيير قواعد البث للتأكد من أن قنوات البث المجانية يمكن أن تعرض تغطية كاملة للأولمبياد بعد شكاوى من المشاهدين.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قال اللورد جريد والسير مايكل ليونز إن على السياسيين النظر في ما يمكن فعله لضمان إتاحة المزيد من التغطية على نطاق واسع للمشاهدين في المملكة المتحدة قدر الإمكان.



وتأتي تعليقاتهم بعد أن تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية لموجة من الشكاوى حول عدم وجود تغطية حية مقارنة بالمباريات السابقة.



وأكدت الصحيفة أن الإذاعة البريطانية أبرمت صفقة سرية، مشيرة إلى ان المشاهدين لم يعلموا ان الصفقة الموقعة من قبل الشركة في عام 2016 تعني أنه في ألعاب 2020 ، لا يُسمح لبي بي سي بإظهار نفس مستوى التغطية كما في الماضي.



في لندن 2012 وريو 2016 ، بثت الشركة 2500 ساعة على عدد لا يحصى من البث المباشر للبطولة.



وعلى الجانب الأخر، دفعت قناة ديسكفري الأمريكية مبلغ 920 مليون جنيه إسترليني للجنة الأولمبية الدولية (IOC) للسيطرة على التغطية الأوروبية وستسمح الآن فقط لهيئة الإذاعة البريطانية بعرض حدثين حيين في وقت واحد.



وكجزء من صفقة مع العملاق الإعلامي الأمريكي ، وقعت بي بي سي حقوقها في عرض جميع الألعاب الرياضية مقابل الوصول لعرض الألعاب المستقبلية.



في المملكة المتحدة ، هناك تغطية كاملة للألعاب على موقع يوروسبورت المملوك لشركة ديسكفري وخدمة البث المباشر التي أطلقتها الشركة مؤخرًا.



قال لورد جراد ، الذي كان رئيس هيئة الإذاعة البريطانية بين عامي 2004 و 2006: "أعتقد أن البرلمان بحاجة إلى النظر في هذا وإيجاد طريقة ما ، ليس للتدخل في السوق ، ولكن التأكد من وجود تغطية كاملة على -هواء".



وتابع "إنها خيبة أمل كبيرة للناس ألا يكونوا قادرين على الحصول على تغطية بي بي سي الكاملة المعتادة الألعاب الأولمبية ملك للجميع حقًا".



قال السير مايكل ، الذي خلف لورد جريد في منصب رئيس مجلس الإدارة ، إنه يجب أن يكون هناك تغيير في قواعد "الأحداث المدرجة" التي تحكم الرياضة التي يجب أن تعرض على التلفزيون المجاني.



في حين أن الألعاب الأولمبية محمية بموجب هذه القواعد ، فإنها لا تحدد مقدار التغطية التي يجب عرضها.



قال السير مايكل إنه يجب تغيير هذه القواعد للتأكد من أن البي بي سي أو غيرها من القنوات المجانية تعرض جميع الأحداث من الألعاب.