الصحة اليابانية توافق على الاستخدام المحلى لـ«أسترازينيكا» البريطانى

وافقت لجنة وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، على الاستخدام المحلي للقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19" الذي طورته شركة "أسترازينيكا" البريطانية للأشخاص في عمر 40 عامًا فأكبر من حيث المبدأ وسط نقص في إمدادات اللقاحات.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الجمعة، أنه سيتم توفير اللقاح للحكومات المحلية حسب احتياجاتها مع التخطيط لإجراء أبحاث سلامة بسبب المخاوف المستمرة بشأن الآثار الجانبية النادرة للقاح.

ومنحت وزارة الصحة اليابانية موافقة سريعة على لقاح "أسترازينيكا" في مايو، لكن الحكومة امتنعت عن توفير الجرعات لما ورد من حدوث جلطات دم لبعض الشباب في بعض الدول الذين تلقوا هذا اللقاح وهي حوادث نادرة.

ففي بريطانيا، أوصت هيئة استشارية حكومية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بالحصول على بديل للقاح أسترازينيكا بناءً على حالات نادرة من جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

وعلى الرغم من أن اليابان لم تقدم لقاح "أسترازينيكا" محليًا حتى الآن، إلا أن الحكومة كانت تتبرع باللقاح لدول مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، وتستخدم حملة التلقيح في اليابان حاليًا اللقاحات التي طورتها شركتا الأدوية الأمريكيتان فايزر وموديرنا.

كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، وسط تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الجمعة، تسجيل 1318 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 554 ألفًا و497 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية، نقلًا عن وزارة الصحة: بأنه تم تسجيل 42 ألفًا و283 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مدار أمس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 19 مليونًا و839 ألفًا و369 مصابًا.

كما أشارت إلى أن حالات التعافي من فيروس "كورونا" تبلغ حاليًا 18 مليونًا و569 ألفًا و991 حالة على مستوى البلاد.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.