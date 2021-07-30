مصرع شاب قبل زفافه بأيام في حادث تصادم بالدقهلية

لقي عريس بمحافظة الدقهلية مصرعه قبل أيام قليلة من فرحه، وقيامه بتجهيز مسكن الزوجية وإعداده لدعوة الفرح إثر تصادم موتوسيكل يستقله بصحبة شقيقه خلال الذهاب لحجز مستلزمات الفرح على طريقˊ"منية النصر – المنزلة" .

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى العميد عصام رضوان، مأمور مركز منية النصر، بوقوع حادث تصادم بجوار كوبري الطاهري دائرة المركز، ووجود متوفي ومصابة.

دعوة الفرح

وانتقل ضباط مركز منية النصر إلى مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم "د ي و 7639 "قيادة "حسام ا. ا."، 35 عامًا،صيدلي، ومقيم بمنية النصر أثناء اتجاهه "بطريق المنزلة – منية النصر"، والسيارة رقم 177857 ملاكي دقهلية، قيادة المدعوة "نور جيهانم. ا."33 عامًا، ربة منزل ومقيمة بقرية الدراكسة مركز منية النصر، والطرف الثاني الموتوسيكل والتي كان يقودها الشاب المتوفي، ويدعى محمد حامد محمد أبو العنين، 26 عامًا، ومقيم منشاة عبد الرحمن - دكرنس - عامل عادي "توفي في الحال"، وإصابة شقيقته، غاده حامد،18 عامًا، ربة منزل باشتباه بكسر بحوض، أثناء استقلالهم الدراجة النارية هو وشقيقته المصابة.

وبالفحص تبين أن سبب الحادث التخطي الخاطئ من قائدي السيارة الثانية مما تسبب في اختلال عجلة القيادة للسيارة الاولي واصطدامه بالدراجة النارية من الخلف، ونجم من ذلك وفاة قائد الدراجة النارية واحتراق الدراجة النارية أثناء الحادث.

وأكد تقرير مفتش الصحة يفيد بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى محمد حامد محمد أبو العنين ووجود خدوش وجروح سطحية بالوجهوجرح تهتكي بالرأس ناجية الجبهة، وسحجات وكدمات بالمساعد الأيمن والوفاة بسبب حادث طريق، ولا يوجد شبه جنائية.

حرر عن ذلك المحضر رقم 6758 لسنة 2021 مركز منية النصر.