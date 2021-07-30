أسعار تذاكر مسرحية «شمسية وأربع كراسي» في الساحل الشمالي

يستعد الفنان أشرف عبدالباقي لأفتتاح عرض "شمسية وأربع كراسي" في الساحل الشمالي وهو أول عرض مسرحي يتم افتتاحه في الساحل الشمالي، وحدد الفنان أشرف عبدالباقي يوم 5 أغسطس المقبل ليكون العرض الأفتتاحي وسيتم تقديم حتي يوم 7 أغسطس أي لمدة ثلاث ليالي متتالية علي أن يتم عرضها كل أسبوع لمدة ثلاث ليالي هم الخميس والجمعة والسبت.

أسعار تذاكر العرض في متناول الجميع

وطرحت تذاكر العرض على أحد المواقع المختصة في حجز التذاكر أونلاين وتم طرح تذاكر العرض في 4 فئات سعرية في متناول الجميع حيث تبدأ بـ150 جيها و300 جنيه و450 جنيه و600 جنيه وتصل لـ750 جنيه للفئة الأعلى الـvip.

والعرض يشهد عودة نجوم مسرح مصر مرة أخرى للعمل معاً في المسرح مع أشرف عبدالباقي حيث يستعد كل من الممثل محمد أسامة، أوس أوس، ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور وميريهان حسين، بجانب عدد كبير من الوجوه الجديدة ومن إخراج أشرف عبدالباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

أشرف عبدالباقي يقدم مسرحيتين في نفس الوقت بالقاهرة والساحل

ومن ناحية أخرى يعرض الفنان أشرف عبدالباقي في نفس الوقت مسرحية "جريما في المعادي" علي الريحاني بالقاهرة وهو العرض الذي حقق نجاح جماهيري كبير في مصر ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين الشباب والعرض تم تمصيره وهي فكرة عالمية.