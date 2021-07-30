محمد تيسير مطر يقدم طلبًا لفصل إدارة دار السلام والبساتين التعليمية

تقدم محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، لفصل إدارة دار السلام والبساتين التعليمية إلى إدارتين منفصلتين.

وقال إن إدارة البساتين تضم ٢٩٤ مدرسة وتتبع حي البساتين، وإدارة دار السلام تضم ١١٥ مدرسة وتتبع حي دار السلام.

وأوضح مطر في طلبه أسباب الفصل المتمثلة في تباعد مدارس البساتين عن مدارس دار السلام بحوالي ٥ كيلو مترات، وارتفاع عدد المدارس في الإدارة، إضافة إلى توفير المتابعة الجيدة والمناخ التربوي المناسب لمدارس دار السلام والبساتين.

يأتي ذلك الطلب بالتعاون بالتنسيق مع وكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة، محمد عطية، ومدير عام إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، عبد العزيز حسن زنار.

جدير بالذكر أن النائب البرلماني محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نجح في عقد اتفاق مع هيئة البريد المصري، لتخصيص سيارة بريد متنقلة، تقدم خدماتها لأهالي دار السلام، على أن تتواجد السيارة بشكل منتظم في أرض الأكحل بالملأة دار السلام، بداية من السبت القادم.

وجاء الاتفاق استجابة للطلبات والشكاوى المقدمة من أهالي حي دار السلام ، لافتتاح مكتب بريد جديد، لمنع التكدس والازدحام في مكاتب البريد المتواجدة بالمنطقة، وهو ما استجاب له "مطر" وتمكن من إتمام الاتفاق مع الهيئة.

وستقوم السيارة المتنقلة بتقديم كافة خدمات مكاتب البريد لأهالي حي دار السلام، مثل خدمات الأحوال المدنية، وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتليفون الأرضى وصرف الحوالات المالية والمعاشات وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى كون السيارة مجهزة بماكينة ATM وبأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. تعمل السيارة خلال مواعيد العمل الرسمية، على أن تستمر مكاتب البريد الأخرى بالحي في تقديم خدماتها بشكل منتظم.