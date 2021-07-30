الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1.5 طن لحوم وكبدة فاسدة داخل ثلاجة بالقاهرة

لحوم وكبدة فاسدة
لحوم وكبدة فاسدة

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 1.5 طن لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية قبل بيعها للمواطنين في القاهرة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 1.5 طن "لحوم مستوردة – كبدة" يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

باحث التموين امن القاهرة لحوم وكبدة فاسدة ثلاجة لحفظ السلع الغذائية السلع الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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