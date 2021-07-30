الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج | نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 فور اعتمادها

الأزهر
الأزهر

 رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 فور اعتمادها من أكثر الكلمات البحثية حاليا التي تصدرت القائمة عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك منذ بدء الامتحانات في 19 يونيو الماضي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الرابط والخطوات الالكترونية للاستعلام وموعد اعلان النتيجة .

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وفقا لجدول الامتحانات الذي اعتمده قطاع المعاهد الأزهرية فإن آخر يوم الامتحانات لطلاب الثانوية الأزهرية يوم الأحد المقبل الموافق1 أغسطس، لذلك تم تخصيص بوابة إلكترونية للاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية من خلال هذا الرابط (من هنا) ليتمكن الطلاب ومن معرفة درجاتهم في جميع المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها خلال العام الدراسي الحالي ( 2020-2021) فورا اعتمادها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني، وذلك استمرار للمحافظة على انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي تعلنها وزارة الصحة خلال بيانها اليومي منذ أول شهر يوليو الجاري.

 

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2020-2021

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسي (2020-2021) الاستعلام عن نتيجتهم في الامتحانات عقب اعتمادها في موعد أقصاه منتصف أغسطس المقبل وذلك عقب انتهاء كافة أعمال الكنترول من تصحيح أوراق الإجابة ورصد درجات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية في الامتحانات ومراجعة كشوفات درجات كافة المواد الدرسية وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا في الدرجات التي تؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب في دراسة علومها والتخصص فيها ليحقق طموحه الدراسي العملي خلال سنواته المقبلة حيث تم استئناف كافة أعمال الكنترول عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لإنهاء كافة الإجراءات والاستعداد لإعلان النتيجة فور الانتهاء منها.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

يمكن استخدام رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 فور اعتمادها بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط( من هنا)
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام وبيانات المعهد المقيد به
  • كتابة رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة له
  • الضغط على زر الإستعلام
  • ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل
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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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