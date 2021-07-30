دعاء لابي المتوفي يوم الجمعة مكتوب.. تعود ملايين المسلمين في جميع أنحاء مصر وبمختلف المحافظات، عقب الإنتهاء من أداء صلاة الجمعة فى المساجد المتعددة بالمدن والقرى، على زيارة المقابر أسبوعيا للترحم وقراءة فاتحة الكتاب والقرآن الكريم على المتوفين من أقاربهم ، وخاصة الأب وآلام، حيث تنساب المشاعر والدعوات بالرحمة والمغفرة لهم.





دعاء لابي المتوفي يوم الجمعة مكتوب

من المستحب زيارة المقابر أسبوعيًا، وذلك للعظة والتدبر وتذكر رهبة الموت، اتباعا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة "، لذا فالزيارة يرى فيها الإنسان نهايته وإنها الرحلة الأخيرة له قبل لقاء الله ومحاسبته على أعماله وأفعاله وما قدم فى حياته.



وأنفق الكثير من العلماء ورجال الدين أن هناك ساعة استجابة للدعاء يوم الجمعة، لكن لم يحدد موعدها ولكن يرى كثيرون إنها بين صعود الإمام على المنبر وحتى نهاية شعائر صلاة الجمعة، بينما يرى آخرون إنها فى وقت ما بعد صلاة العصر حيث ورد حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم " إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهى بعد العصر "، ورغم ذلك فالجميع يبحث عن الإستجابة للدعاء بالرحمة للأموات.



ويدعو المسلم بالمغفرة والرحمة لأبيه، اللهم اغفر لابى وارحمه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.



دعاء لابي المتوفي يوم الجمعة مكتوب

اللهم اسكنه فسيح جناتك وعزائم مغفرتك وافسح له فى قبره مد بصره واجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم احمه تحت الأرض واستره يوم العرض عليك ولا تخزه يوم البعث يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واحشره مع الصديقين والشهداء برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم أنس وحدة أبى فى القبر وخفف وحشته وانقله من ضيق القبور إلى فسيح القصور برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك.

اللهم يا كريم عبدك فى قبره وفى ضيافتك أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه برحمتك يا الله.

اللهم أنزل عليه سحائب رحمتك ورضوانك وقه شر عذاب واجعله من عتقائك من النار وفى جنة الخلد مع الصديقين والشهداء برحمتك يارب.

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