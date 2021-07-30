إيران: 270 حالة وفاة و 24 ألفًا و715 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية عن تسجيل 270 وفاة جديدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 90 ألفا و344 شخصا.

وقالت العلاقات العامة بالوزارة، في تقريرها اليومي، اليوم الجمعة: "تم منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم تسجيل 24 ألفا و715 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19، وفق معايير التشخيص النهائية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و851 ألفا و164 إصابة مؤكدة من ضمنها 5384 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ووفقا للتقرير، تعافي 3 ملايين و348 ألفا و363 شخصا من المصابين بفيروس كورونا، حسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وذكر التقرير أنه تم حتى الآن تطعيم 9 ملايين و366 ألفا و290 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، وتلقى مليونان و652 ألفا و358 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 12 مليون و18 ألفا و648 جرعة.

وأوضح التقرير أنه تم إجراء 25 مليونا و857 ألفا و430 اختبارا للكشف عن الإصابة بالمرض.

وأشارت الصحة الإيرانية إلى أن الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 285 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 110 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 53 مدينة.