في جولة تفقدية.. محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين ويوجه برفع الإشغالات من الطرق

حرص اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد، عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد العباسى بحى العرب، على الالتقاء بعدد من المواطنين للتعرف على آرائهم حول الأعمال التنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، وقياس رضا الشارع البورسعيدى ومقترحاته لمزيد من التطوير، رافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ورئيس حى العرب .

و أجرى محافظ بورسعيد بجولة تفقدية، و طالب أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة لهم ورفع الإشغالات التي تعيق السيولة المرورية وحركة المواطنين، مؤكدا على ضرورة تعاون المواطنين فى كافة القطاعات مع جهود الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق الصالح العام.

وأوضح المحافظ أنه في الفترة الحالية تشهد أعمال تطوير فى كافة المحاور والميادين بالمحافظة ضمن خطة شاملة للارتقاء بالطرق و تسهيل الحركة للمواطنين، لافتا إلى أن شارع الثلاثينى شهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة باعتباره من الشوارع الحيوية بالمحافظة، وذلك فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .



وناشد "الغضبان" المواطنين متابعة بجهود الدولة والأجهزة التنفيذية والتى تعمل ليلا ونهارا من أجل المواطنين وتحقيق الصالح العام، مؤكدا ضرورة التزام كافة المحلات بالمساحات المقررة و ازالة الإشغالات الطريق التى تسبب الازدحام ومنع عودتها مرة أخرى.

وفي شأن آخر أعلن محافظ بورسعيد ، عن تواصل العمل في رصف منفذ 30 يونيو الجمركى( الحي الاماراتي) بجنوب بورسعيد ، وذلك بالتوازي مع أعمال إنشاء المنفذ الجديد .

- تنفيذ 90% من الأعمال بمنفذ 30 يونيو الجمركي

وأكد أن الأعمال الإنشائية بمنفذ 30 يونيو الجمركى وصلت لأكثر من 90% من الأعمال ، حيث تم الانتهاء من تصميم الحارات والمظلات والرسومات التجميلية بجانبى المنفذ ،وجارى الانتهاء من كافة الأعمال النهائية قريبآ ، مشيرآ أن المنفذ تم تصميمه على أعلى مستوى بما يمثل واجهة حضارية مميزة أمام زائرى بورسعيد ويتماشى مع التطور التنموى بالمحافظة .

وأوضح أن منفذ الحى الإماراتى الجديد يمر من خلاله أكبر محور مروري امتدادا من محور 30 يونيو وحتى الطرق المؤدية للميناء البري الجديد، لافتا إلى استمرار العمل فى تجهيز المنفذ الجديد بكافة الإمكانات والوسائل الحديثة، التي تحقق نظام على أعلى مستوى من الأمان والسيولة المرورية والشكل الجمالى والحضارى ، تماشيا مع التطوير والتنمية بكافة المجالات