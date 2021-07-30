الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار من النيابة ضد «عصابة السيارات» في مدينة نصر

عصابة السيارات
عصابة السيارات

أمرت النيابة العامة بمدينة نصر، بحبس عاطلين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة مواطن.

 واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المغافلة، عن طريق تتبع الأشخاص الذين يتركون سيارتهم في وضع التشغيل.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تمكنت من ضبط متهمين بمدينة نصر، لقيامهما بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جاء ذلك بعد تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه وبداخلها مفتاح التشغيل أمام أحد الأكشاك الكائنة بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمغافلته والاستيلاء على السيارة ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" على النحو المشار إليه، كما أقر بتصرفه فى السيارة بالبيع لأحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الشرقية، مقابل مبلغ مالي، وتم استهداف الأخير بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وأمكن ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وأقر بعلمه بأن السيارة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

حبس عاطلين سرقة السيارات اسلوب المغافلة مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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