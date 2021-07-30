«الصحة»: ضبط وإعدام 96 طن أغذية ولحوم فاسدة خلال أسبوع

أعلن الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، قيام فرق الطب الوقائي بتكثيف حملات الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع اللحوم والمطاعم والمحلات بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 18 وحتى 24 من يوليو الجاري، موضحًا أنه تم ضبط وإعدام 96 طنًا و519 كيلو جرامًا من الأغذية المتنوعة واللحوم بالإضافة إلى 4 آلاف و711 لترًا من العصائر والمياه المعبأة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ‏وذلك خلال عدة حملات تفتيشية شنتها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية على المنشأت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف عيد، أنه تم المرور على 3827 منشأة غذائية بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرًا إلى أنه تم تحرير 3482 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها، بالإضافة إلى إغلاق 758 منشأة غذائية تدار بدون تراخيص، كما تم سحب 4044 عينة أغذية متنوعة وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة للوقوف على مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

وفى سياق أخر، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا لأكثر من 100 ألف مواطن بالمدن الساحلية بمحافظة مطروح، خلال الفترة من 20 يوليو الجاري حتى اليوم، ضمن خطة التأمين الطبي والتي يجري تطبيقها بجميع المحافظات السياحية تباعًا بالمجان، تزامنًا مع زيادة تردد المصطافين على المدن الساحلية خلال فصل الصيف، في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق التواصل المجتمعي تجوب القرى السياحية، والأسواق العامة، والمحال التجارية، والفنادق السياحية، وأماكن التجمعات، والطرق الرئيسية بمدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالي، لتقديم التوعية الصحية للمترددين على تلك الأماكن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وأهمية التسجيل للحصول على اللقاحات، كما يتم توزيع المستلزمات الوقائية (كمامات، كحول) على المواطنين.