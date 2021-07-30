سول: انكماش ملموس لاقتصاد كوريا الشمالية في 2020

انكمش الاقتصاد الكوري الشمالي بشكل ملموس خلال عام 2020 بعدما سجل نموا طفيفا في 2019، بحسب تقديرات كورية جنوبية.



وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي في تقرير أصدره اليوم الجمعة أن إجمالي الناتج المحلي لكوريا الشمالية تراجع بنسبة 5ر4 بالمئة في عام 2020.



وأغلقت كوريا الشمالية حدودها مبكرا مع بدء تفشي جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي كان له تأثير قوي على التبادل التجاري مع الصين.



وبسبب برنامج بيونجيانج للأسلحة النووية، تتعرض كوريا الشمالية لعقوبات دولية عرقلت النمو الاقتصادي للبلاد على مدار سنوات طويلة، كما تسببت جائحة كورونا وكوارث طبيعية، مثل الفيضانات، في آثار سلبية إضافية العام الماضي.



ونقلت شبكة "كيه.بي.إس" الإذاعية في كوريا الجنوبية عن ممثل للبنك المركزي الكوري في سول قوله إن واردات السلع الاستهلاكية تجمدت فعليا في كوريا الشمالية بسبب إغلاق الحدود.



ولا يوجد فعليا تبادل تجاري بين الكوريتين منذ إغلاق منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين في عام 2016.