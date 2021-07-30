هيئة الصحة الدنماركية: لقاحات كوفيد-19 القائمة على مرسال الحمض النووي الريبي آمنة للأطفال

أكدت هيئة الصحة الدنماركية أن اللقاحات القائمة على تقنية مرسال الحمض النووي الريبي (أم آر إن أيه) للأطفال أثبتت أنها كافية "لتوفير الطمأنينة على سلامتهم".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا” الصينية ذكرت الهيئة في بيان صحفي أن المراجعة استندت بشكل أساسي إلى إحصاءات مراقبة السلامة لما يقرب من ستة ملايين طفل تم تطعيمهم في الولايات المتحدة.

وقال مدير الهيئة سورين بروستروم في البيان إن "هيمنة المتغير دلتا الأكثر عدوى لم تثبت إلا الحاجة إلى درجة أكبر من مناعة السكان. ... في الوقت نفسه، يتضاءل التأثير الموسمي، وفي فصلي الخريف والشتاء، يمكن لكل من كوفيد-19 والأنفلونزا الانتشار، أيضا على الرغم من التغطية الواسعة باللقاحات لدى الفئات المعرضة للخطر".

ووفقا للهيئة، "يوقف الأطفال الملقحون سلاسل العدوى حتى يتمكنوا من المساعدة في حماية كبار السن والضعفاء الذين ربما لم يتم تطعيمهم أو قد يكون لديهم استجابة لقاح متضائلة".

وأفاد بروستروم "لذلك لدي توصية واضحة لجميع من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما وأولياء أمورهم: تلقي التطعيم قبل بدء المدرسة".

ومنذ 14 يوليو، بات بإمكان جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما في الدنمارك حجز موعد للتطعيم ضد كوفيد-19.

وحتى الآن، 36 في المائة من سكان الدنمارك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما قد حجزوا بالفعل موعدا أو تلقوا جرعة اللقاح الأولى.

وفي الـ24 ساعة الماضية، سجل معهد أمصال ستاتينز للأمراض المعدية 848 إصابة جديدة بكوفيد-19 ووفاة واحدة، ليصل المجموع الوطني إلى 314983 حالة و2548 حالة وفاة.

ووفقا للمعهد، بدأ 4146424 شخصا، أو 70.9 في المائة من سكان البلاد، عملية التطعيم. ومن بينهم، تم تطعيم 3057911 شخصا، أو 52.3 في المائة من السكان، بشكل كامل.