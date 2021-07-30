الشريف يشارك فى فعاليات مبادرة إسكندرية بتفرح احتفالًا بالعيد القومى

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في فعاليات مبادرة "إسكندرية بتفرح" التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية، في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي ال69.

احتفالات إسكندرية

ووجه الشريف الشكر إلي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية علي تنظيمها تلك الاحتفالات. مقدماً التحية إلي شباب الإسكندرية وجميع الرياضيين. مشيدا بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وتنوع الأنشطة الرياضية التي يتم تقديمها.

علي الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بجهود جميع الجهات والأجهزة بالمحافظة علي مشاركتها في تنظيم فاعليات احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي والتي استمرت علي مدار 4 أيام، مشيراً إلى أن الاحتفالات هذا العام كانت مختلفة عن السنوات الماضية حيث حرصت المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على إسعاد جميع أهل الإسكندرية وزائريها.

احتفالات اسكندريه

وخلال الفعاليات؛ تم مشاركة شباب وطلائع مديرية الشباب والرياضة بعروض فنية وغنائية، كما شارك شباب الكشافة بعروض بحرية.



وشهدت الإحتفالية عروض ومناورات بحرية قدمتها فرق الكشافة البحرية لعمليات الانقاذ لفرق الغطس بالزوارق و البدلات والذى نالت على اعجاب جميع الحضور .



وافتتح محافظ الاسكندرية الجناح الذى نظمتة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والذي الذى ضم مجموعة مميزة من الدلائل والنشرات السياحية و الCD’S و البوسترات عن الإسكندرية، موجهًا الشكر للهيئة لما تقدمه للترويج والتنشيط السياحي لعروس البحر.



جاء ذلك بحضور؛ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، و محمد سعيد وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المركزية للكشافة البحرية. واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والأستاذة ماجدة حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، و محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، وجميع الأجهزة التنفيذية.