تعالوا مصر.. تنظم رحلات للسائحين للتعريف بسيوة

قال شادي البيلي مؤسس مبادرة تعالوا مصر “come to Egypt” لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، إن المبادرة ستنظم رحلة سياحية يوم 10 أغسطس المقبل لـ50 سائح كفوج اول تضم جنسيات من: أوكرانيا وبلجيكا وبيلاروسيا وألمانيا إلى مدينة سيوة بهدف تسليط الضوء عليها وتعريف السائحين إليها والترويج لنمط السياحة العلاجية الذي يعتبر من الأنماط السياحية الفريدة والتي تستطيع جذب العديد من السائحين حول العالم وخاصة السائحين ذات الإنفاق العالي.

وأضاف البيلي في تصريحات خاصة للدستور، أن من المخطط أن يتم إرسال إلى سيوة 10 أفواج من السائحين وسنقوم بتصوير الفيديوهات وسيتم رفعها على الصحفات الخاصة بالحملة على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى أن السائحين المشاركين من مختلف الجنسيات سيقوموا برفع المواد الدعائية على صفحاتهم الخاصة الأمر الذي يخلق دعاية غير مباشرة للمدينة.

وأشار البيلي إلى أن اختيار هذه الجنسيات يرجع إلى أن أوكرانيا وبيلاروسيا من أول الدول الأوربية التي عادت برحلاتها إلى مصر بعد استئناف الحركة السياحية في يوليو الماضي كما أنهم يعتبروا من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر حاليا، ولهذا قررنا زياراتهم إلى مدن جديدة وتعريفهم بانماط سياحية مختلفة موجود داخل مصر وانها ليست فقط مختصرة في السياحة الشاطئية التي تمثل (شرم الشيخ والغردقة ) أو السياحة الثقافية في القاهرة والأقصر وأسوان.

واضاف البيلى أن المبادرة قائم عليها مجموعة من الشباب يقومون بالتسويق للسياحة المصرية بشكل مميز من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبأكتر من لغة أجنبية، كما نستهدف الجاليات المصرية بالخارج و الجنسيات الأجنبية والعربية حول العالم لتسليط الضوء على الأماكن السياحية غير المعروفة بالنسبة إليهم في مصر، كما نرسل دعوات لشخصيات عامة أجنبية لحضور افتتاح المشاريع السياحية في مصر في الوقت الحالي دعما لقطاع السياحة بعد تأثره بسبب فيروس الكورونا.