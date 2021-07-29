مناوئون لتطعيم كورونا يعيقون حركة المرور في سلوفاكيا

أعاق مناوئون لسياسة الحكومة السلوفاكية الخاصة بمكافحة كورونا حركة المرور في جزء من قلب العاصمة براتيسلافا مساء الخميس.

وبحسب تصريحات الشرطة، طالب المتظاهرون البالغ عددهم نحو 1500 شخص والذين تجمعوا قبالة المقر الرسمي لرئيسة البلاد سوزانه كابوتوفا، بسحب قانون مثير للجدل خاص بالتطعيم ضد كورونا وأغلقوا أحد أهم مراكز المرور داخل براتيسلافا اعتبارا من ظهر اليوم.

وأعلن جزء من المحتجين مساء اليوم اعتزامهم استمرار غلق المنطقة أثناء الليل، ولأيام مقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن قانون التطعيم الذي أقره البرلمان يوم الأحد الماضي، وصدقت عليه رئيسة البلاد في اليوم التالي، يسمح للسلطات الصحية بأن تقوم في حال تفاقم وضع جائحة كورونا بفرض قيود واسعة النطاق على جميع من لم يتلقوا تطعيما كاملا ضد مرض كوفيد.19-

ومن الممكن أن تتضمن هذه القيود منع دخول هؤلاء الأشخاص إلى المحلات أو الذهاب إلى العمل إلا بعد إجراء اختبار للكشف عن كورونا.

ودعا المتظاهرون الحكومة والرئيسة إلى تسليم السلطة إلى "الشعب"، ووجه المشاركون في المظاهرة شتائم إلى صحفيين كانوا متواجدين واتهموا الشرطة بخدمة "الديكتاتورية" التي " تطبق نظاما للفصل العنصري"، وقالوا: إن القانون خلق طبقتين من المواطنين واحدة لمن تلقوا التطعيم، وأخرى لغيرهم.