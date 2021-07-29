الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تونس إلى أين؟: غرفة نقاشية لـ«التنسيقية» عبر «كلوب هاوس»

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

بدأت، مساء الخميس، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة نقاشية عبر تطبيق كلوب هاوس تحت «عنوان تونس إلى أين ؟»؛ لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في تونس والتغيرات الكبيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة عقب قرارات الرئيس التونسي قيس بن سعيد بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وبعض الوزراء، استنادًا للمادة 80 من الدستور لما وصفه بالتهديد الذي يواجه البلاد جراء الانقسام السياسي ومحاولات حركة النهضة في السيطرة والتحكم في كل قرارات ومؤسسات الدولة.

يشارك في الغرفة النقاشية الدكتورة بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولى للدراسات الأمنية والعسكرية ومحمد بوعود، إضافة إلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب النائب محمد عبدالعزيز، وأحمد بان الباحث السياسي، ويدير النقاش، أمين سر لجنة الشئون العربية بالبرلمان النائب أحمد مقلد.

للمتابعة عبر الرابط التالي:
https://www.clubhouse.com/room/PAae3eBQ

وزار وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم مقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، استقبل الوفد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي رحب بالحضور، واستعرض أمامهم تفاصيل ذلك المشروع الضخم أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية.

وقال عابدين إن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة له عدة أهداف مهمة وهي تخفيف التكدس عن القاهرة، والتي باتت تضم ما يقرب من ١٠ ملايين نسمة، بما يضغط على المرافق والطرق التي تعاني بشكل فاق احتمالها.

أضاف أن إنشاء العاصمة هو جزء كذلك من خطة تعمير سيناء، حيث إنها تقع في الطريق المؤدي إليها مباشرة، مما يسد الفجوة بينها وبين القاهرة عبر مدينة كبرى ذكية على أحدث الطرز المصممة في العالم.

وأوضح عابدين أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة ١٧٠ ألف فدان بما يعادل ٧٠٠كم مربع تم تقسيمها إلى مراحل، المرحلة الأولى بلغت ٤٠ ألف فدان بما يوازي مساحة واشنطن، تضم ٨ أحياء سكنية، وكلا من الحي الدبلوماسي والحي الرئاسي، والحي الحكومي، وحي المال والأعمال، ومدينة الثقافة والفنون والمدينة الرياضية، و٧ جامعات اشتغل منها ٤ و٤٠ مدرسة إنترناشونال يعمل منها حاليًا ٦ مدارس.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين غرفة كلوب هاوس عنوان تونس إلى أين الرئيس التونسي قيس بن سعيد البرلمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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