الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا صن»: نزاع أنجلينا جولي وبراد بيت على الأطفال تكلف ملايين الدولارات

انجلينا جولي وبراد
انجلينا جولي وبراد بيت واطفالهم

أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن نجمي هيوليود أنجلينا جولي وبراد بيت أنفقا ملايين الدولارات في معركة الحضانة والطلاق السيئة، مشيرة إلى أن قضية المشاهير لم تنته بعد.

وتولى محامي الطلاق البارز في لوس أنجلوس مارك فنسنت كابلان قضايا عدد من المشاهير من بينهم كيفن فيدرلاين وتشارلي شين وباولا عبدول.

على الرغم من أنه لا يعمل على قضية براد وأنجيلينا ، إلا أنه أخبر موقع Us Weekly بأنه يعتقد أن التقاضي قد كلف بالفعل "مئات الآلاف من الدولارات ، إن لم يكن بالملايين".

وتابع مارك: «ويمكن أن يكون الأمر أكثر إذا بدأوا من جديد، ليس هناك ما هو أغلى من الحضانة المتنازع عليها بشدة».

وأضاف: «أنا متأكد من أن هذين الشخصين يستطيعان الاستمرار في التقاضي، وهذا ليس سببًا للقيام بذلك ، ولكن ربما لن يكون هذا عاملاً رئيسياً لأي منهما بالنظر إلى ثروتهما».

أنجلينا جولى براد بيت اطفال طلاق قضية مشاهير

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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