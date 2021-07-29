الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوى كرم تعيد «موجوعة» بشكل جديد وتطرحها عبر روتانا

نجوى كرم
نجوى كرم

طرحت نجوى كرم أغنيتها الجديدة "مغرومة 2"، وهو العمل الذي تعيد إنتاجه بعد طرحه في مطلع التسعينيات من جديد بشكل عصري، وذلك عبر قناة روتانا على موقع الفيديوهات يوتيوب .

الأغنية من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، وتم تصويرها منذ نحو شهر ببيروت وظهر فيها كموديل الفنان معتصم النهار، وقد احتوت ميكس ما بين الأغنية القديمة والجديدة.

كانت كلمات الأغنية كالتالي: "ما بعرف احكي شي قدّام عيونك.. فجأة بنسى كلّ شي وبشرد بعيونك.. مغرومة.. مغرومة.. مبيّن عليّي كتير صرلي عم خبّي كتير.. بدّي قلّك أنا معقولة.. معقولة.. كلّ لحظة فكّر فيك مش رح بقدر خلّيك سرّ بقلبي أنا.. وحياتك لو بتشوف شو صاير فيّي كلّ شي صاير مكشوف.. وعم يحكو عليّي مغرومة.. مغرومة.. مبيّن عليّي كتير صرلي عم خبّي كتير.. بدّي قلّك أنا معقولة.. معقولة.. كلّ لحظة فكّر فيك مش رح بقدر خلّيك سرّ بقلبي أنا".

إطلالة نجوى كرم المطربة نجوى كرم ترند ركبة نجوى كرم صورة نجوى كرم بدون ركبة نجوى كرم حفل نجوى كرم

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كل هذا الفساد

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