الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السبت.. صالون ذاكرة الوطن وورشة فنون تشكيلية بطلعت حرب الثقافي

مركز طلعت حرب الثقافي
مركز طلعت حرب الثقافي

ينظم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية "صالون ذاكرة وطن"  ويحمل عنوان  ثورة يوليو المجيدة.

ويدير الصالون الكاتب الصحفي محمد الشافعي، ويستضيف الكاتب والأكاديمي دكتور نبيل الطوخي، أستاذ التاريخ بجامعة بني سويف والمؤرخ والدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس والدكتور طارق منصور، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس وحديث حول ثورة 23 يوليو ومنجزاتها ومكتسباتها والأسباب والظروف التاريخية التى ادت إلى قيام ثورة يوليو.

يأتي ذلك في إطار الإحتفال بثورة يوليو المجيدة،  في السادسة مساء السبت الموافق 31 يوليو الجاري.

وبجانب ذلك يقيم مركز طلعت حرب الثقافي في الرابعة من مساء نفس اليوم ورشة عمل في مجال الفنون التشكيلية حول ثورة يوليو المجيدة، وتضم الورشة مجالات " الرسم ـ التلوين ـ التصويرـ الخ".

مركز طلعت حرب الثقافي الاحتفالات بثورة يوليو ورش وفنون تشكيلية صالون ذاكرة وطن الكاتب الصحفي محمد الشافعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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