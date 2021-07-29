لطلاب الثانوية العامة.. ننشر مراجعة ليلة الامتحان فى مادة «البيولوجي»

يستعد طلاب الثانوية العامة لخوض امتحان «البيولوجى»، السبت المقبل، على أن ينتهى طلاب العلمى علوم من الامتحانات يوم 2 أغسطس المقبل، وهو أخر يوم امتحانات ويتم فيه عقد امتحان مادتى الجيولوجيا لطلاب العلمى علوم أما طلاب علمى رياضة سوف يخوضون امتحان التفاضل والتكامل.

وإيمانا من “الدستور” بمصلحة الطلاب ننشر مراجعة ليلة الامتحان فى مادة «البيولوجي» تحت إشراف المعلم «مينا حنا».

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتيجة الثانوية العامة عقب انتهاء الامتحانات بـ 10 أيام حيث ستكون إما يوم 12 أغسطس أو 13 أغسطس.

ويستعد طلاب الثانوية العامة لامتحان الأحياء، على أن ينتهى طلاب الشعبة العلمية من الامتحانات يوم 2 أغسطس المقبل، أما الشعبة الأدبية سينتهون من الامتحانات اليوم 29 يوليو الجاري، بامتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وعن نتيجة امتحانات الثانوية العامة، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها ستكون عقب انتهاء الامتحانات بـ10 أيام.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية.

وشدد على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات وتوزيع أدوات التعقيم كاملة للطلاب، وإرسال تقارير بهذا الشأن للإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.