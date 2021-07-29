الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روما تستضيف اجتماعات لوفد مجلس النواب الليبي والمفوضية الوطنية للانتخابات

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية: أن العاصمة روما تستضيف هذه الأيام اجتماعات لوفدي مجلس النواب الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مستفيدين من المساعدة الفنية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكرت قناة 218 الليبية: أن الخارجية الليبية أشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مؤسسي حول تحديد الإطار القانوني الذي يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من هذا العام.

وقالت: إنه في إطار دعم دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الحاجة لعملية شاملة، تضم أيضًا جميع المكونات السياسية والمؤسسية في البلاد، تؤكد إيطاليا مجددًا التزامها بتحقيق الاستقرار في ليبيا وتأمل أن يؤدي هذا المسار إلى إقامة إنتخابات حرة وعادلة وشاملة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي".

وكانت إيطاليا، استضافت سلسلة من المحادثات، وذلك للتشاور حول إجراء الانتخابات فى ليبيا المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر القادم.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الإيطالية التزامها بتحقيق الاستقرار في ليبيا، على أن يؤدي هذا المسار إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب الليبي.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن وفود مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية تجري مباحثات بالعاصمة الإيطالية روما مستفيدة من دعم البعثة الأممية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق مؤسسي حول تحديد الإطار التشريعي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 من ديسمبر المقبل.

وكان مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، قد حدد جلسة يوم الإثنين المقبل موعدا للتصويت مشروع الميزانية العامة وقوانين الانتخابات، وعلى عدد من القضايا التي تأجل التصويت عليها مرارا خلال الفترة الماضية.

وكانت إيطاليا، استضافت سلسلة من المحادثات، وذلك للتشاور حول إجراء الانتخابات فى ليبيا المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر القادم.

وزارة الخارجية الإيطالية روما مجلس النواب الليبي ليبيا الامم المتحدة

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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