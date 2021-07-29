بيلاروسيا تسجل 1033 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الخميس: تسجيل 1033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة: بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 443 ألفا و 864 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية جائحة فيروس كورونا 3 آلاف و 435 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بيلتا نيوز البيلاروسية.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 438 ألفا و50 حالة، بعد تماثل ألف و147 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأجرت بيلاروسيا على مدار أمس الأربعاء، 17 ألفًا و602 اختبار للكشف عن فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.