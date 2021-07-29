«ماعت»: غالبية الأطر التشريعية فى قطر فضفاضة وتتعارض مـع المعايير الدولية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير ظل موازٍ للتقرير الطوعي للدولة الطرف، بعنوان "مسار التنمية المستدامة في قطر.. إخفاقات كشفت عنها جائحة كوفيد- 19"، بعد انتهاء فاعليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وبعد استعراض حكومة دولة قطر لتقريرها الوطني حول مدى تحقق التنمية المستدامة بها.

ويقدم التقرير عرضًا حول التنمية المستدامة في دولة قطر للمقارنة بين الأوضاع قبل وأثناء جائحة كوفيد- 19.

ويركز التقرير بشكل أساسي على ثلاثة محاور أولية في الأجندة التنموية 2030؛ أولها المحور الاقتصادي الذي ركز على الأهداف 1، 2، 3، 8 باعتبارها أبرز الأهداف المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية، كما تناول المحور الاجتماعي الهدفين 4 و5.

بينما تطرق المحور الأمني باستفاضة عن مدى تحقق الهدف 16، ويُختتم التقرير بحزمة من التوصيات تقدمها مؤسسة ماعت لأصحاب المصلحة المعنيين بالأجندة التنموية في دولة قطر، والتي يجب أن توضع في الاعتبار من أجل إنفاذ خطط التنمية المنشودة.

وتعليقًا على التقرير، أكد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن تقرير قطر الطوعي قد أغفل جملة من الإخفاقات في المسار التنموي؛ والتي كشفت عنها جائحة كورونا.

وقد بينت الجائحة الصحية العالمية عددًا من الفجوات في المسار التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة أن الوباء التاجي كان له تأثير كبير على قطاعات كالصحة والتعليم والنمو الاقتصادي للدول بسبب تباطؤ عمليات الإنتاج نتيجة الإغلاق، وصرف معظم النفقات الحكومية لإصلاح ما ترتب على تلك الجائحة.

وعلى صعيد موازٍ، أوصى "عقيل" الحكومة القطرية وأصحاب المصلحة المعنيين التعجيل بتعديل التشريعات المتعلقة بالقرارات الإدارية المتعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان، مع ضرورة التوجيه القضائي لها، بما يتماشى مع الهدف السادس عشر من الأجندة التنموية.

وفى السياق ذاته، شددت أسماء عبد الناصر؛ الباحثة بوحدة الشئون الإفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، على أهمية النظر بعين الاعتبار لأوضاع المرأة القطرية، خاصة أنها في بلد له طباع مقيدة تميل للأعراف والتقاليد التي تحد من حرية المرأة.

فيما أوصت "عبدالناصر" حكومة دولة قطر بضرورة الالتفات لقضايا المرأة، والعمل على تضمين حقوقها الأولية داخل الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الحكومة.

الجدير بالذكر أن محور التنمية المستدامة يأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وكذلك لكونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.