تردد القناة الأولى على القمر الصناعى نايل سات.. تفاصيل

تردد القناة الأولى



يتذكر ملايين المشاهدين فى مصر وخاصة الكبار منهم لحظات السعادة التى كانوا يعيشونها أثناء متابعة مختلف البرامج والمسلسلات والأفلام المتنوعة على القناة الأولى، والتى كان يتم بثها لساعات محددة وصلت الآن إلى بث مباشر طوال الأربع وعشرين ساعة على القمر الصناعي نايل سات بتردد جديد لتقديم صورة وصوت بجودة عالية جدًا تحقق متعة المشاهدة.





تردد القناة الأولى



فى الأيام الأخيرة زادت معدلات البحث بدرجة كبيرة عن تردد القناة الأولى المصرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك لمتابعة كافة البرامج المختلفة والمسلسلات العربية والأفلام الغربية التى تحظى باهتمام ومتابعة عائلية من المشاهدين، والتى تأتى بتردد 11765 ومعدل استقطاب 27500 ومعدل تصحيح خطا ¾، من أجل مشاهدة برامج متنوعة منها الدينية مثل فقه المرأة وبرنامج كتاب كل أسبوع والذى يستعرض أهم الكتب الجديدة وتقديم ملخص لها، وبرامج أخرى منها شقاوة عيال وحزر فزر وحكاية نجم والذى تتم من خلاله متابعة النجوم المفضلين للمشاهدين.





تردد القناة الأولى





يحظى تردد القناة الأولى 11765 على القمر الصناعي نايل سات، بعمليات بحث واسعة خلال الفترة الأخيرة نظرًا لتنوع وجودة البرامج والمسلسلات الجديدة، ومنها تطوير برنامج "صباح الخير يا مصر" والذى يستعرض أهم الأنشطة والفعاليات والتغطيات ويقدم نوعية مختلفة، وذلك بالإضافة إلى رغبة كثير من المشاهدين فى متابعة برنامج قصص القرآن الكريم للتعرف على سير الأنبياء والصحابة واستلهام القيم منهم.





تردد القناة الأولى





يقوم كثير من المشاهدين بالبحث عن تردد القناة الأولى للاستمتاع بمشاهدة البرامج المتنوعة والأفلام المتميزة دون تشفير أو حتى تقطيع من خلال جودة متميزة للصوت والصورة، فى سبيل عودة المشاهدين لمتابعة القناة الأولى التى تحمل ذكريات كبيرة لهم والتى تم إنشاؤها فى سنة 1960 لتقدم كافة الأخبار السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية منها حديث الشيخ محمد متولى الشعراوى كل جمعة عقب الصلاة وبرنامج عالم الحيوان والذي يعلق عليه المذيع محمود سلطان.

تردد القناة الأولى

تقدم القناة الأولى برامج ترفيهية للأطفال وفقرات عن المطبخ، بجانب برنامج نادى السينما والذى تقدمه الدكتورة درية شرف الدين أسبوعيًا ويحظى بنسبة مشاهدة عالية.

